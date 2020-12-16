【午前】６時４４分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２６分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。レストラン「オーキッド」で秘書官と食事。８時２８分、官邸。９時１分、枝元真徹農林水産事務次官、山口英彰水産庁長官。１５分、自民党本部。１６分、山口泰明同党選対委員長。３１分、同党役員会。５１分、官邸。１０時１分、閣議。１４分、農林水産業・地域の活力創造本部。３１分、宇宙開発戦略本部。４３分、茂木敏充外相。５０分、坂本哲志地方創生担当相。５８分、平井卓也デジタル改革・ＩＴ担当相。１１時９分、武田良太総務相。４８分、日本青年会議所の石田全史会頭、野並晃副会頭。

【午後】０時５４分、財務省の太田充事務次官、矢野康治主計局長、住沢整主税局長。５７分、財務省の太田事務次官、矢野主計局長。２時、防災推進国民会議。２５分、横井裕前駐中国大使。３１分、女性が輝く先進企業表彰式。記念撮影。４８分、石川正一郎拉致問題対策本部事務局長。３時１０分、日本学術会議の在り方を検討する自民党プロジェクトチーム（ＰＴ）座長の塩谷立元文部科学相らから提言書受け取り。５０分、林肇駐英大使、金杉憲治駐インドネシア大使ら。４時１分、石原譲法政大徳島県校友会会長ら。山口俊一自民党衆院議員同席。１５分、北村滋国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、横尾洋一公安調査庁次長。２１分、滝沢内閣情報官。５時７分、自民党本部。８分、自民党法友会総会に出席し、あいさつ。記念撮影。３４分、官邸。４０分、和泉洋人首相補佐官、国土交通省の山田邦博技監、井上智夫水管理・国土保全局長。６時３分、臨時閣議。１３分、河野太郎行政改革担当相。２４分、萩生田光一文部科学相。７時１３分、衆院第２議員会館。４３分、東京・赤坂のイタリア料理店「ＶａｃｃａＲｏｓｓａ」。自民党の秋本真利衆院議員、加藤仁日本風力発電協会代表理事と会食。８時１５分、東京・六本木のアークヒルズ仙石山森タワー。

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