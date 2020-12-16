埼玉県庁
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＜新型コロナ＞軽症・無症状患者700人超 宿泊施設入れず 療養先調整が間に合わず
新型コロナウイルスの感染者が急増する中、宿泊療養先の調整が間に合わず、自宅で療養している軽症...
12月16日
＜新型コロナ＞会食は「原則４人以下に」 都内との往来自粛も 埼玉県知事が要請
大野元裕知事は十五日、同日から年末年始を含む当面の間、埼玉県民に東京都との不要不急の往来を自粛し、会...
県内初！４部が全国大会へ 昌平高校 「一戦一戦大切に」壮行会で意気込み
杉戸町の昌平高校で十五日、年末年始の全国大会に出場するスポーツ四部の壮行会が開かれた。同校に...
＜新型コロナ＞埼玉県では173人感染 クラスターの菅野病院で新たに７人、計90人に
埼玉県内では１５日、新型コロナウイルスの新たな感染者１７３人と、死亡１人が発表された。
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12月15日
＜新型コロナ＞酒提供の飲食店、カラオケ店の時短要請を延長へ 大宮、川口、越谷で10日程度
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、大野元裕知事は十四日、埼玉県民に東京都との不要不急の往来を自粛し...
「すばらしい準備」に満足 トルコ駐日大使が東京パラ合宿地・本庄視察
トルコのハサン・ムラット・メルジャン駐日大使が十四日、来夏の東京パラリンピックに出場する同国...