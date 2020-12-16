徳島、福岡がＪ１昇格決定　Ｊ２、長崎は届かず

2020年12月16日 21時24分 （共同通信）
　徳島―大宮　前半、先制ゴールを決め、喜ぶ徳島・垣田（左端）ら＝ポカリ

　徳島―大宮　前半、先制ゴールを決め、喜ぶ徳島・垣田（左端）ら＝ポカリ

  • 　徳島―大宮　前半、先制ゴールを決め、喜ぶ徳島・垣田（左端）ら＝ポカリ
　明治安田Ｊ２第４１節（１６日・鳴門ポカリスエットスタジアムほか＝１１試合）徳島、福岡が２位以内を確保し、来季のＪ１昇格を決めた。徳島は２０１４年、福岡は２０１６年以来の復帰となる。
　首位の徳島は大宮を１―０で下して勝ち点８４、２位福岡は愛媛に２―０で快勝して同８１とした。３位長崎は甲府と１―１で引き分けて同７７にとどまり、昇格の可能性がなくなった。

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