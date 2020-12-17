（１５日）

【午後】８時１５分、東京・六本木のアークヒルズ仙石山森タワー。「ステーキそらしお」でフジテレビの宮内正喜会長、遠藤龍之介社長、東京五輪・パラリンピック組織委員会の高橋治之理事と会食。９時３１分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。

（１６日）

【午前】６時４５分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２５分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。レストラン「オーキッド」で秘書官と食事。８時３４分、官邸。９時３０分、藤井健志官房副長官補、和泉洋人首相補佐官、厚生労働省の樽見英樹事務次官、福島靖正医務技監、正林督章健康局長、鎌田光明医薬・生活衛生局長、荒井勝喜経済産業省総括審議官。５１分、前田匡史国際協力銀行総裁、和泉首相補佐官。１０時８分、蒲生篤実観光庁長官。１２分、小野啓一外務省地球規模課題審議官、山下隆一経産省産業技術環境局長。２８分、世耕弘成自民党参院幹事長。４２分、武田良太総務相、谷脇康彦総務審議官。１１時２分、斎藤文夫川崎市観光協会会長らから妖怪「アマビエ」の版画など受け取り。田中和徳前復興相同席。２６分、和泉首相補佐官、国土交通省の藤井直樹国交審議官、上原淳鉄道局長。

【午後】２時、小玉弘之秋田県医師会会長ら。３１分、公邸。日本テレビの報道番組の収録。５９分、官邸。３時、浜野浩二日本旅館協会会長ら。阿達雅志首相補佐官同席。２５分、公邸。２６分、バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰式。４２分、官邸。４時９分、ノルウェーのソールバルグ首相と電話会談。２１分、棚橋泰文自民党行政改革推進本部長。４６分、まち・ひと・しごと創生会議。５時４８分、赤羽一嘉国交相、加藤勝信官房長官、西村康稔経済再生担当相、吉田学新型コロナウイルス感染症対策推進室長。６時３７分、報道各社のインタビュー。４３分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。日本料理店「水簾」で横浜銀行の大矢恭好頭取、大久保千行顧問と会食。７時３７分、東京・日比谷公園のフランス料理店「日比谷パレス」。小田尚読売新聞東京本社調査研究本部客員研究員、粕谷賢之日本テレビ執行役員、政治ジャーナリストの田崎史郎氏と懇談。９時１３分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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