【午前】６時４４分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２６分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。レストラン「ＯＲＩＧＡＭＩ」でビジネス誌「プレジデント」の小倉健一編集長と会食。８時３８分、官邸。９時２０分、西村康稔経済再生担当相、内閣府の山崎重孝事務次官、田和宏内閣府審議官、林幸宏、井上裕之両政策統括官。３７分、西村経済再生担当相。４１分、復興庁の由木文彦事務次官、開出英之統括官、安藤久佳経済産業事務次官。５１分、萩生田光一文部科学相、生川浩史文科省研究開発局長。１０時１０分、手塚正彦日本公認会計士協会会長、森公高日本公認会計士政治連盟会長。３４分、鷲尾英一郎自民党衆院議員。４５分、山崎内閣府事務次官。５０分、平田竹男内閣官房参与。１１時７分、自衛隊部隊表彰式。岸信夫防衛相同席。３２分、佐川博之秋田経済同友会代表幹事ら。

【午後】１時３７分、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の探査機「はやぶさ２」のプロジェクトチームに対する内閣総理大臣顕彰式。２時、自民党の長坂康正衆院議員、中野治美愛知県連幹事長ら。３１分、夕刊フジのインタビュー。５８分、河野太郎規制改革担当相、坂本哲志地方創生担当相、和泉洋人首相補佐官、内閣府の山崎事務次官、井上政策統括官、真鍋純地方創生推進事務局長。３時１３分、河野規制改革担当相、坂本地方創生担当相。２４分、２０２０年ミス・ユニバース日本代表の栃木愛シャ暖望さん。３６分、大雪に関する関係閣僚会議。５８分、小此木八郎防災担当相。４時１６分、麻生太郎副総理兼財務相、財務省の太田充事務次官、矢野康治主計局長。２６分、麻生副総理兼財務相。３２分、小泉進次郎環境相、中井徳太郎環境事務次官。４３分、滝崎成樹官房副長官補、滝沢裕昭内閣情報官、山田重夫外務省総合外交政策局長、山崎幸二防衛省統合幕僚長。５時２分、２０５０年カーボンニュートラル・全国フォーラム。６時１４分、厚生労働省の樽見英樹事務次官、橋本泰宏社会・援護局長。７時１分、衆院第２議員会館。５８分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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