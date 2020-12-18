エアカラン機が緊急着陸　成田空港、翼にトラブル

2020年12月18日 09時27分 （共同通信）
　１８日午前８時ごろ、ニューカレドニア・ヌメア発成田行きのエアカラン航空８００便エアバスＡ３３０で、主翼のフラップ（高揚力装置）の異常を示す表示があり、緊急事態を宣言した。成田空港に約３０分後に着陸した。乗客乗員１７３人にけがはなかった。
　同社と国土交通省成田空港事務所が詳しい原因を調べている。

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