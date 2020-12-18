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12月18日
新型コロナウイルス 首都圏の感染者数と最新情報
首都圏１都７県（東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、静岡）を中心とした新型コロナウ...
米、２例目ワクチンを許可へ モデルナ製、諮問委が勧告
【ワシントン共同】米食品医薬品局（ＦＤＡ）の諮問委員会は１７日、米バイオテクノロジー企業モデルナが開...
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今季最強の寒気による大雪で多数の車が立ち往生した新潟、群馬県境付近の関越自動車道で１８日、東日本高速...
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＜ふくしまの１０年・母と娘 自主避難という選択＞（９）避難先で築く縁
自主避難者の中には、避難先で腰を据えて生活を送る人もいる。根本美佳さん（５１）と同様、福島県...