【午前】６時４２分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２６分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。レストラン「オーキッド」で秘書官と食事。８時４１分、官邸。９時１５分、国家安全保障会議。３１分、特定複合観光施設区域整備推進本部。４５分、地方分権改革推進本部。５９分、閣議。１０時１８分、西村康稔経済再生担当相。３０分、井上信治科学技術担当相。３６分、藤原誠文部科学事務次官。４８分、薗浦健太郎自民党衆院議員。１１時１１分、麻生太郎副総理兼財務相、財務省の太田充事務次官、大鹿行宏理財局長。１８分、麻生副総理兼財務相。３２分、日本音楽事業者協会会長の堀義貴ホリプロ社長、緊急事態舞台芸術ネットワーク代表世話人の吉田智誉樹劇団四季社長ら。４１分、自民党の「最低賃金一元化推進議員連盟」の衛藤征士郎会長らから提言書受け取り。

【午後】０時１分、政府与党政策懇談会。２１分、自民党の佐藤勉総務会長、園田修光参院議員、柿崎明二首相補佐官と会食。２時３分、滝沢裕昭内閣情報官。１５分、野田聖子自民党幹事長代行。５７分、公邸。３時、産経新聞、ニッポン放送、言論テレビの企画用にジャーナリストの桜井よしこ氏と対談。５０分、官邸。５１分、和泉洋人首相補佐官、吉田学新型コロナウイルス感染症対策推進室長、厚生労働省の樽見英樹事務次官、福島靖正医務技監。４時８分、「野口英世アフリカ賞」の運営の改善に向けた有識者懇談会の黒川清座長による表敬。２０分、法政大法学部同窓会の斉藤友嘉事務局長ら。５時２分、経済財政諮問会議。４３分、梶山弘志経済産業相、和泉首相補佐官、経産省の安藤久佳事務次官、荒井勝喜総括審議官、山下隆一産業技術環境局長、飯田祐二資源エネルギー庁次長。５８分、梶山経産相、和泉首相補佐官、経産省の安藤事務次官、荒井総括審議官。６時４６分、衆院第２議員会館。７時２７分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。

関連キーワード 首相の一日