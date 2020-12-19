共同通信副部長が陽性　新型コロナ

2020年12月19日 20時17分 （共同通信）
　共同通信社は１９日、本社経済部副部長の男性（５０）が、ＰＣＲ検査で新型コロナウイルスの陽性と判定されたと明らかにした。
　副部長は１７日に発熱したため１８日に検査を受けて、１９日に陽性と判明した。１７日以降は出社していない。社内での取材指示や管理業務が主な業務で、対外的な取材活動はしていなかった。
　共同通信社は「保健所と連携し感染拡大防止に努めます」としている。

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