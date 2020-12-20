明治安田Ｊ２最終節（２０日・ベスト電器スタジアムほか＝１１試合）既に昇格を決めていた徳島が初優勝し、天皇杯全日本選手権出場権を獲得した。同じく昇格が決定していた福岡に０―１で敗れ、勝ち点８４で並んだが、得失点差で上回った。

今季限りで引退する千葉の元日本代表ＦＷ佐藤寿は２―１で勝った北九州戦の後半途中から出場した。



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