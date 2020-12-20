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飯能市小岩井の自由の森学園中学・高校に、全国的にも珍しいカバディ部がある。創部１０年に満たな...
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＜各駅停車＞コロナ禍の回覧板
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＜新型コロナ＞埼玉県では226人感染 2日連続で最多更新
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12月19日
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