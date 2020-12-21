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不用になった学生服などを無償で譲り受け、必要とする人に安価で提供する足利市の「制服リサイクル...
12月21日
＜新型コロナ＞栃木県で新たに13人 県内感染者1000人超える「危機的状況共有を」
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12月20日
魚と一緒にサンタの水中散歩 大田原市の県なかがわ水遊園で２３日まで
サンタクロースが水槽の中からお出迎え−。栃木県大田原市の県なかがわ水遊園で、クリスマスシーズ...
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栃木県と宇都宮市は十八日、二十一人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計九...
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12月18日