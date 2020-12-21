＜新型コロナ＞栃木県で新たに20人感染　高根沢町の３人は職場クラスターの関係者

2020年12月21日 08時14分
栃木県庁

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　栃木県と宇都宮市は二十日、十歳未満〜七十代の男女二十人の新型コロナウイルス感染を発表した。県内の感染確認は計千二十二人。
　県と市によると、小山市五人、佐野市四人、高根沢町三人、足利市、宇都宮市、真岡市各二人、栃木市、さくら市各一人。うち高根沢町の三人は芳賀町で発生した職場クラスター（感染者集団）の関係者。

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