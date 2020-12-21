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国内で新たに１８０６人感染 新型コロナ、死者４８人
国内で２１日、新たに１８０６人の新型コロナウイルス感染者と４８人の死亡が確認された。感染者の内訳は東...
12月21日
アキタフーズからの現金授受疑惑、特捜部どう動く？ 辞職表明の吉川元農相は近く手術へ
自民党の吉川貴盛元農相（70）＝衆院北海道2区＝が21日、健康問題を理由に議員辞職の意向を示したこと...
コロナ特措法改正、通常国会念頭 忘年会見送り、帰省延期を
西村康稔経済再生担当相は２１日の臨時記者会見で、新型コロナウイルス特別措置法の改正について「（来年１...
小中高生自殺、１１月は４８人 前年比倍増、高校生が最多
厚生労働省の自殺対策に関する有識者会議は２１日、新型コロナウイルス禍での動向を議論し、小学―高校生の...
アビガン承認見送り、厚労省部会 コロナ治療、有効性の判断は困難
厚生労働省の医薬品に関する専門部会は２１日、新型コロナ感染症の治療薬候補「アビガン」の承認を見送り、...
厚生労働省「業務停止が妥当」 福井・小林化工、１１０日以上か
福井県あわら市の製薬会社「小林化工」が製造した爪水虫などの治療薬に睡眠導入剤成分が混入した問題で、厚...