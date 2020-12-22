【午前】６時４５分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２４分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。レストラン「ＯＲＩＧＡＭＩ」で増田寛也日本郵政社長と会食。８時２６分、官邸。４４分、西村康稔経済再生担当相、和泉洋人首相補佐官、吉田学新型コロナウイルス感染症対策推進室長。９時４分、国家安全保障会議。２０分、国際博覧会推進本部。４１分、海上保安体制強化に関する関係閣僚会議。１０時、閣議。１９分、デジタル・ガバメント閣僚会議。４９分、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）推進本部。１１時４分、ジャパンＳＤＧｓアワード表彰式。２６分、梶山弘志経済産業相、小泉進次郎環境相。４６分、自衛隊幹部の離着任あいさつ。

【午後】０時５８分、東京・大手町の日経ホール。国際シンポジウム「アジアの価値観と民主主義」に出席し、あいさつ。１時１８分、官邸。３６分、北村滋国家安全保障局長、滝崎成樹官房副長官補、和泉首相補佐官、秋葉剛男外務事務次官。２時３８分、野田毅自民党衆院議員。５１分、平野信行日米経済協議会会長ら。四方敬之外務省経済局長、広瀬直経産省通商政策局長同席。３時６分、国家戦略特区諮問会議、規制改革推進会議議長・座長会合の合同会議。４時９分、サンケイスポーツ掲載用に元プロ野球選手の江本孟紀氏と対談。５時３２分、東京・赤坂のＴＢＳ。報道番組の収録。６時１５分、官邸。５５分、衆院第２議員会館。７時２７分、加藤勝信官房長官。３５分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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