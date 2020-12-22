栃木県庁
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＜新型コロナ＞佐野市で無料抗原検査を実施
高齢者施設での新型コロナウイルスの感染を防ごうと、佐野市は希望する施設職員の無料抗原検査を始...
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「いちご泥棒はゆるさない！」 真岡市で「守り隊」発足 収穫期に向け警戒強化
農作物の盗難被害をなくそうと、イチゴ名産地の真岡市で、市と栃木県警真岡署、はが野農業協同組合...
＜新型コロナ＞栃木県で新たに20人感染 高根沢町の３人は職場クラスターの関係者
栃木県と宇都宮市は二十日、十歳未満〜七十代の男女二十人の新型コロナウイルス感染を発表した。県内の感染...
12月21日
＜新型コロナ＞善意の学生服、高まる需要 足利市のリサイクルバンク 販売数６割増
不用になった学生服などを無償で譲り受け、必要とする人に安価で提供する足利市の「制服リサイクル...
＜新型コロナ＞栃木県で新たに13人 県内感染者1000人超える「危機的状況共有を」
栃木県は十九日、十代から七十代の男女十三人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確...
12月20日
魚と一緒にサンタの水中散歩 大田原市の県なかがわ水遊園で２３日まで
サンタクロースが水槽の中からお出迎え−。栃木県大田原市の県なかがわ水遊園で、クリスマスシーズ...