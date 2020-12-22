＜新型コロナ＞栃木県で17人の感染確認　県内計1039人に

2020年12月22日 07時44分
栃木県庁

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　栃木県と宇都宮市は二十一日、二十〜七十代の男女十七人の新型コロナウイルス感染を発表した。県内の感染確認は計千三十九人。県と市によると、宇都宮市七人、壬生町、群馬県各二人、足利市、栃木市、佐野市、小山市、日光市、市貝町各一人。

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