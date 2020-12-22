＜新型コロナ＞静岡県で13人が感染　７人はクラスター発生の富士市立中央病院の関連

2020年12月22日 07時58分
静岡県庁

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　静岡県内で二十一日、新型コロナウイルスに感染した二人の死亡と、十三人の感染が確認された。県内の死者は計三十人に、感染確認は延べ二千三百八十三人になった。
　県によると、富士市では十一人の陽性が判明し、うち七人はクラスター（感染者集団）が発生した市立中央病院の関連という。（共同）

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