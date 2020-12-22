静岡県庁
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＜新型コロナ＞感染拡大 静岡県が富士市に時短要請 23日から特措法で県内初
富士市での新型コロナウイルスの感染拡大を受け、川勝平太知事は二十一日、新型コロナ特措法に基づ...
12月22日
ダイダイ湯でポカポカ 冬至に合わせ熱海駅前で足湯
冬至の２１日、熱海市のＪＲ熱海駅前にある足湯「家康の湯」では、熱海産のかんきつ類「ダイダイ」...
＜新型コロナ＞静岡県で20日は15人が感染 富士市の病床が満床、飲食店の時短要請へ
静岡県内では十九日、三十人の新型コロナウイルス感染が確認され、一人の死亡が発表された。二十日は十五人...
12月21日
来年の干支「丑」ビッグに登場 掛川・粟ケ岳山頂 茶草５００キロ使用
掛川市東山の粟ケ岳山頂に、来年の干支（えと）「丑（うし）」をモチーフにした巨大オブジェがお目...
伊豆の歴史や文化継承に 江川文庫学芸員・橋本敬之さんが「下田街道の風景」出版
本紙で「再発見！伊豆学講座」を連載している公益財団法人江川文庫学芸員、橋本敬之さん（６８）...
12月20日
熱海大火から節目の７０年 マンホール特別デザイン、市内２カ所に 「火の用心の啓発になれば」
熱海大火から今年、七十年の節目を迎えたのに合わせて、熱海市消防本部が特別デザインの消火栓マン...
12月19日