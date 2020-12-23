【午前】６時４９分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２８分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。レストラン「オーキッド」で秘書官と食事。８時３０分、衆院第２議員会館。４２分、山口泰明自民党選対委員長。９時５分、自民党本部。２７分、千葉県知事選立候補予定者に推薦証渡し。３３分、同党役員会。４７分、官邸。１０時５分、橋本聖子男女共同参画担当相、林伴子内閣府男女共同参画局長。２８分、木原稔首相補佐官。３３分、神道政治連盟の打田文博会長、同連盟国会議員懇談会の中曽根弘文幹事長ら。木原首相補佐官同席。１１時４分、石川正一郎拉致問題対策本部事務局長。３５分、全国中小企業団体中央会の森洋会長ら。４６分、総務省の谷脇康彦総務審議官、巻口英司国際戦略局長。

【午後】０時５５分、東京・丸の内の東京会館。５６分、読売新聞グループ本社の老川祥一会長、山口寿一社長ら。１時、宴会場「ローズ」で読売国際経済懇話会に出席。講演。５３分、官邸。２時１１分、内閣、内閣府永年勤続者表彰式。記念撮影。４４分、月例経済報告関係閣僚会議。３時、西村康稔経済再生担当相。２分、武田良太総務相、吉田真人総務審議官、小野啓一外務省地球規模課題審議官。１１分、武田総務相。２１分、自民党のデジタル社会推進本部、新国際秩序創造戦略本部の甘利明座長ら。４時２分、北村滋国家安全保障局長、藤井健志官房副長官補、佐々木聖子出入国在留管理庁長官、水嶋光一外務省領事局長、樽見英樹厚生労働事務次官。４２分、鈴木恒夫神奈川県藤沢市長。４６分、小此木八郎領土問題担当相。５８分、杉森務石油連盟会長。５時５分、秋葉剛男外務事務次官。１３分、北村国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、納冨中防衛省情報本部長。２２分、滝沢内閣情報官。５５分、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）アブダビ首長国のムハンマド皇太子と電話会談。６時１３分、藤井官房副長官補、吉田学新型コロナウイルス感染症対策推進室長、厚労省の樽見事務次官、福島靖正医務技監。３５分、野上浩太郎農相、坂本哲志地方創生担当相、枝元真徹農林水産事務次官。７時１７分、衆院第２議員会館。８時８分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。

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