【午前】６時４９分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２５分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。レストラン「ＯＲＩＧＡＭＩ」でＪＰモルガン証券の阪上亮太チーフ株式ストラテジストらと会食。８時３２分、官邸。９時、上川陽子法相。１８分、山谷えり子自民党拉致問題対策本部長。４７分、皇位継承に関する式典委員会。１０時１分、全国知事会の長崎幸太郎山梨県知事、浜田恵造香川県知事。４７分、自民党の「安全保障と土地法制に関する特命委員会」の新藤義孝委員長らから提言書受け取り。５５分、同党静岡県連の上川陽子会長、塩谷立副会長ら。山口泰明同党選対委員長同席。１１時１２分、岩田一政郵政民営化委員会委員長。３４分、佐々木豊治千葉県我孫子市議ら。斎藤健元農相同席。５８分、ザ・キャピトルホテル東急。中国料理店「星ケ岡」で木村弥生自民党衆院議員、永守重信日本電産会長と会食。

【午後】０時５３分、官邸。５８分、自民党秋田県連の金田勝年会長、鶴田有司副会長、佐藤雄孝幹事長。２時１５分、テレビ東京のＢＳ番組の収録。３時４７分、東京都小金井市の情報通信研究機構。視察。４時１０分、武田良太総務相、徳田英幸同機構理事長と懇談。２６分、報道各社のインタビュー。５時３７分、官邸。６時１９分、吉田学新型コロナウイルス感染症対策推進室長。７時５分、衆院第２議員会館。４８分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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