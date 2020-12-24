仏１部、酒井と長友は途中交代　マルセイユ、アンジェに敗戦

2020年12月24日 08時50分 （共同通信）
　アンジェ戦の後半、競り合うマルセイユの長友（左）＝アンジェ（共同）

　アンジェ戦の後半、競り合うマルセイユの長友（左）＝アンジェ（共同）

  • 　アンジェ戦の後半、競り合うマルセイユの長友（左）＝アンジェ（共同）
  • 　アンジェ戦の前半、攻め込むマルセイユの酒井＝アンジェ（共同）
　【アンジェ（フランス）共同】サッカーのフランス１部リーグで２３日、マルセイユの酒井宏樹と長友佑都はアウェーのアンジェ戦に先発し、酒井は０―２の前半終了までプレー、長友は後半２９分に交代した。チームは同３０分に１点を返したが１―２で敗れた。
　ストラスブールのＧＫ川島永嗣はアウェーのパリ・サンジェルマン戦にフル出場し、試合は０―４で大敗した。

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