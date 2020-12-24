事故収束作業が進む東京電力福島第一原発

東京電力は24日、福島第一原発で働く下請け会社の40代の男性作業員の新型コロナウイルス感染が確認されたと発表した。福島第一の作業員の感染確認は初めて。発熱があり、自宅待機している。男性は車両の放射能汚染状況を管理する業務に従事。同僚7人も自宅待機となったが、体調不良者はいないという。（小川慎一）

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