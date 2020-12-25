栃木県庁

栃木県と宇都宮市は二十四日、二十〜七十代の男女二十四人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計千百三十人。県は患者一人の死亡も発表した。県内の死者は六人目。

県と市によると、新規感染者は宇都宮市十人、小山市五人、足利市三人、那須塩原市と高根沢町各一人、群馬県在住四人。 （小川直人）



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