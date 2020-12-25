成人式の延期、中止を発表　小山市・真岡市

2020年12月25日 07時23分
　新型コロナウイルスの感染拡大で、小山市は成人式を来年１１月に延期、真岡市は中止するとそれぞれ発表した。ともに同年１月１０日に予定していた。
　小山市教育委員会はレンタル衣装のキャンセル料の助成を検討。真岡市教委は延期か代替事業の実施か成人者の意見を聞いて決めるという。　（小川直人）

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