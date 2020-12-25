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来庁者 ロボが対応 音声、画面で情報提供
愛らしいロボットが来庁者の対応をする実証実験が、那須烏山市役所烏山庁舎で行われている。人工知...
12月25日
＜新型コロナ＞栃木県で新たに24人感染 ６人目の死者
栃木県と宇都宮市は二十四日、二十〜七十代の男女二十四人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。...
日本酒「宝積」誕生 「とちぎの星」の純米吟醸 道の駅と蔵元が共同開発
昨秋あった皇位継承の重要祭祀（さいし）「大嘗祭（だいじょうさい）」で使われた高根沢町産の米「...
12月24日
＜新型コロナ＞栃木県で33人新規感染 医療体制の逼迫で警報
新型コロナウイルス感染者の増加を受け、栃木県は二十三日、「県医療危機警報」（二十四日〜来年一月十一日...
＜新型コロナ＞ナスライガー動画で手洗い 那須塩原
保育園児らに正しい手洗い方法などを知ってもらおうと、那須塩原市はご当地ヒーロー「ナスライガー...
12月23日
＜新型コロナ＞栃木県で新たに34人 小山市では11人
栃木県と宇都宮市は二十二日、十歳未満から八十代の男女三十四人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表...