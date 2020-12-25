【午前】６時４７分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２７分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。レストラン「ＯＲＩＧＡＭＩ」で秘書官と食事。８時２５分、官邸。９時５８分、東京・高輪のグランドプリンスホテル新高輪。宴会場「飛天」で内外情勢調査会全国懇談会に出席し、講演。１１時５分、衆院第２議員会館。２７分、官邸。３０分、田野井一雄自民党横浜市議、遠藤吟翠全日本新芸書道会会長。

【午後】０時１分、桜田謙悟経済同友会代表幹事と会食。１時１３分、東京・大手町の経団連会館。経団連審議員会に出席し、あいさつ。４２分、官邸。２時、日本医療研究開発大賞表彰式。記念撮影。５９分、全国警備業連盟の青山幸恭理事長、橋本満副理事長。和田政宗自民党参院議員同席。３時１４分、木原誠二同党衆院議員。３０分、鈴木宗男日本維新の会参院議員。４４分、厚生労働省の樽見英樹事務次官、福島靖正医務技監、迫井正深医政局長。５４分、高村正彦自民党憲法改正推進本部最高顧問。４時１１分、プロ野球のＢＣリーグ「神奈川フューチャードリームス」の藤本伸也社長、鈴木尚典監督。２１分、秋田県町村会の佐々木哲男会長ら。３１分、北村滋国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、山田重夫外務省総合外交政策局長、防衛省の岡真臣防衛政策局長、鈴木康彦統合幕僚副長。３９分、北村国家安全保障局長、和泉洋人首相補佐官。５時２０分、金融庁の氷見野良三長官、中島淳一総合政策局長、古沢知之企画市場局長、栗田照久監督局長。６時３分、藤井健志官房副長官補。２６分、報道各社のインタビュー。３１分、衆院第２議員会館。４０分、木村弥生自民党衆院議員。７時３４分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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