東京都庁上空
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気象庁は２５日、来年１～３月の３カ月予報を発表した。１月を中心に冬型の気圧配置が強い見通し。東日本の...
12月25日
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望まない妊娠をした可能性がある若者を救おうと、熊本市の福田病院は中高生らが無料・匿名で妊娠検査を受け...
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