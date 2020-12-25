＜新型コロナ＞変異種が確認された英国からの帰国者、東京都でさらに２人の感染が判明

2020年12月25日 16時02分
　東京都の小池百合子知事は２５日の定例記者会見で、感染力の強い新型コロナウイルスの変異種が確認されている英国からの帰国者に関連し、さらに２人の感染者が判明したと明らかにした。既に確認された陽性者の家族らという。
　変異種の流行後、英国からの帰国者関連で判明した感染者は計４人となった。重症者はいないとしている。（共同）
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