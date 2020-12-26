【午前】６時４４分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２６分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。レストラン「オーキッド」で秘書官と打ち合わせ。８時２６分、官邸。３６分、男女共同参画会議。９時１分、閣議。１６分、井上信治消費者行政担当相、伊藤明子消費者庁長官。３３分、梶山弘志経済産業相、経産省の安藤久佳事務次官、荒井勝喜総括審議官、前田泰宏中小企業庁長官。３９分、梶山経産相、経産省の安藤事務次官、荒井総括審議官。１０時１１分、公邸。１５分、神奈川新聞とテレビ神奈川の企画用にディー・エヌ・エー（ＤｅＮＡ）の南場智子会長と対談。並木裕之神奈川新聞社社長同席。５６分、官邸。１１時１９分、関西広域連合長の仁坂吉伸和歌山県知事。鶴保庸介自民党参院議員同席。

【午後】０時１分、北國新聞のインタビュー。飛田秀一北國新聞社会長、岡田直樹官房副長官と会食。１時１１分、官邸職員に訓示。３時４５分、衆院第２議員会館。４時１７分、官邸。６時、記者会見。５９分、藤井健志官房副長官補、佐々木聖子出入国在留管理庁長官、厚生労働省の樽見英樹事務次官、福島靖正医務技監。７時４０分、衆院第２議員会館。８時１０分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。１８分、官邸。５８分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。

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