静岡県庁
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ＧｏＴｏ停止影響 熱海中心部の予約５６％ 伊豆の宿泊施設 厳しい年末年始に
政府の観光支援事業「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」の全国一時停止に伴い、伊豆半島の宿泊施設でキャンセルが増え...
12月26日
県東部成人式 中止、方式変更相次ぐ 代替事業実施や検討
静岡県東部の市町で二十五日、成人式の式典中止や開催方式見直しが相次いで発表された。いずれも新型コロナ...
沼津高架訴訟、原告敗訴 地裁が全ての請求却下、棄却
ＪＲ沼津駅周辺の鉄道高架化事業で、貨物駅移転予定地の地権者らが国と県、県収用委員会に事業認可...
12月25日
＜新型コロナ＞静岡県で38人が感染 富士市立中央病院で新たに９人、市内病床の満床続く
静岡県内で二十四日、新型コロナウイルスに感染した一人の死亡と三十八人の感染が確認された。死者は三十五...
＜新型コロナ＞「どうせ開けても客 来ない」富士駅北地区 県が時短要請 富士市ルポ
富士市内の酒類を提供する飲食店やカラオケ店で二十三日夜、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため...
＜新型コロナ＞宿泊キャンセル（大みそか元日除く）が増加 伊東、Ｇｏ Ｔｏ停止が影響
伊東市の小野達也市長は二十四日の会見で、政府の観光支援事業「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」の全国一時停止によ...