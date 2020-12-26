静岡県庁

静岡県内で二十五日、新型コロナウイルスに感染した二人の死亡と二十八人の感染が確認された。死者は三十七人、感染確認は延べ二千五百十四人になった。

県東部の感染内訳は、富士市九人、富士宮市と函南町で各一人。

富士市立中央病院は二十五日、患者と職員計十三人の新型コロナウイルス感染を発表した。二十五日までの県発表分に含まれるかは不明。



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