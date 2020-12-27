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水木しげるロードに４千万人来場 鳥取・境港、鬼太郎ら妖怪も祝福
妖怪のブロンズ像１７７体が並ぶ鳥取県境港市の「水木しげるロード」で、１９９３年のオープン以来の累計来...
12月27日
和歌山「那智の滝」で正月準備 大しめ縄張り替え
和歌山県那智勝浦町の世界遺産・熊野那智大社で２７日、ご神体「那智の滝」に架かる大しめ縄が正月を前に張...
＜新型コロナ＞東京都で新たに708人の感染確認 13日連続で曜日ごと最多更新、重症者も緊急事態宣言解除後最多
東京都は２７日、新型コロナウイルスの感染者が新たに７０８人報告されたと発表した。前週の２０日の５５６...
新型コロナウイルス 首都圏の感染者数と最新情報
首都圏１都７県（東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、静岡）を中心とした新型コロナウ...
ＬＧＢＴ 38％が性被害の経験 被害潜在化か、宝塚大教授が１万人対象に調査
ＬＧＢＴなど性的少数者の約３８％が、レイプやセクハラなどの性被害経験を持つことが、宝塚大の日高庸晴教...
小林化工、自主回収２製品を追加 出荷前の検査不十分
福井県あわら市の製薬会社「小林化工」が製造した爪水虫などの医薬品に睡眠導入剤の成分が混入した問題で、...