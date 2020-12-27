競馬、クロノジェネシスが優勝　有馬記念

2020年12月27日 16時10分 （共同通信）
　第６５回有馬記念を制したクロノジェネシス（９）。手前は２着のサラキア＝中山競馬場

　第６５回有馬記念を制したクロノジェネシス（９）。手前は２着のサラキア＝中山競馬場

  • 　第６５回有馬記念を制したクロノジェネシス（９）。手前は２着のサラキア＝中山競馬場
　第６５回有馬記念（２７日・中山１１Ｒ２５００メートル芝１６頭、Ｇ１）ファン投票１位で１番人気のクロノジェネシス（北村友一騎乗）が２分３５秒０で優勝し、Ｇ１で３勝目を挙げるとともに、１着賞金３億円を獲得した。
　首差の２着には１１番人気のサラキアが入り、さらに首差の３着は２番人気のフィエールマンだった。

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