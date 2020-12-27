第６５回有馬記念（２７日・中山１１Ｒ２５００メートル芝１６頭、Ｇ１）ファン投票１位で１番人気のクロノジェネシス（北村友一騎乗）が２分３５秒０で優勝し、Ｇ１で３勝目を挙げるとともに、１着賞金３億円を獲得した。

首差の２着には１１番人気のサラキアが入り、さらに首差の３着は２番人気のフィエールマンだった。



関連キーワード スポーツ