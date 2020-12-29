【午前】６時４４分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２５分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。レストラン「ＯＲＩＧＡＭＩ」で村井嘉浩宮城県知事、湯崎英彦広島県知事、鈴木康友浜松市長と会食。８時３７分、衆院第２議員会館。９時１９分、官邸。２０分、報道各社のインタビュー。１０時３０分、山口泰明自民党選対委員長。５４分、山本信夫日本薬剤師会会長、岩本研日本薬剤師連盟幹事長ら。１１時１５分、平田竹男内閣官房参与。３６分、大西英男自民党衆院議員、大西洋平東京都江戸川区議。５５分、熊谷亮丸内閣官房参与と会食。

【午後】２時、滝沢裕昭内閣情報官。３５分、飯島勲内閣官房参与。３時３０分、武見敬三自民党国際保健戦略特別委員長、塩崎恭久同党衆院議員。４４分、和泉洋人首相補佐官、吉岡幹夫国土交通省道路局長、鈴木敦夫防衛省地方協力局長。５６分、和泉首相補佐官、吉岡国交省道路局長。４時６分、木原稔首相補佐官。５時１分、新型コロナウイルス感染症の政府対策本部。２２分、田村憲久厚生労働相。２８分、岸信夫防衛相。３１分、野上浩太郎農相。３９分、衆院第２議員会館。７時１５分、菅原一秀自民党衆院議員。４２分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。

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