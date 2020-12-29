関連キーワード
PR情報
ＮＹ株、最高値更新 ２０４ドル高、米景気を楽観
【ニューヨーク共同】連休明け２８日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は続伸し、前営業日の２...
12月29日
ＮＹ株、一時２００ドル超高 米経済対策成立を好感
【ニューヨーク共同】連休明け２８日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は続伸して始まり、２４...
ＮＹ円、１０３円後半
【ニューヨーク共同】連休明け２８日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、２４日と比べ１...
12月28日
「多重下請け」「監視逃れ」関係者が明かす利益生むからくり 持続化給付金再委託問題
「この仕組みはかなりもうかる」。本業の広告業の売り上げが低迷する中、一般社団法人を介した国相手のビジ...
持続化給付金、50%超の再委託は容認のまま 経産省がルール見直し案
国の持続化給付金事業で再委託や外注が繰り返された問題で、経済産業省が２５日に示した委託ルールの見直し...
駅や百貨店に発送ボックス設置へ 三菱商、非対面サービス需要対応
三菱商事が、フリーマーケットアプリでの出品などの際、発送に使う専用ボックスを２０２１年前半に駅や百貨...