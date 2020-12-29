ＮＹ円、１０３円後半

2020年12月29日 07時42分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】連休明け２８日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後５時現在、前営業日の２４日と比べ０５銭円安ドル高の１ドル＝１０３円７４～８４銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・２２１１～２１ドル、１２６円６８～７８銭。
　米追加経済対策の成立を受けて投資家のリスク志向が高まり、低金利通貨の円を売ってドルを買う動きがやや優勢となった。

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