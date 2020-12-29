バスケ、仙台大明成が３年ぶりＶ　東山に逆転勝ち、全国高校選手権

2020年12月29日 14時15分 （共同通信）
　バスケットボールの全国高校選手権最終日は２９日、東京体育館で男子決勝が行われ、仙台大明成（宮城）が東山（京都）に７２―７０で逆転勝ちし、３年ぶり６度目の優勝を果たした。
　仙台大明成は４２―５５で迎えた第４クオーターに激しい守備からの速攻で追い上げ、７０―７０だった残り５秒に山崎一が決勝のシュートを決めた。

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