東京消防庁は１日、餅を喉に詰まらせた７０～９０代の男性５人が救急搬送され、うち９０代の１人が死亡したと明らかにした。「餅は小さく切り、ゆっくりかんでからのみ込んでほしい」と呼び掛けている。

同庁によると、９０代男性は１日午前に西東京市の自宅で餅を喉に詰まらせ、運ばれた病院で死亡した。残る４人も症状が重く、心肺停止状態の人もいるという。



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