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ヘリ墜落、機体搬出し原因調査へ 運輸安全委、モニター解析の方針
静岡県島田市の山林にヘリコプターが墜落し、機長の出村孝太郎さん（４６）＝千葉県浦安市＝が死亡した事故...
01月01日
元日の人出、前日より減少９割超 主要駅や繁華街、初詣避け自宅で
ＮＴＴドコモがまとめた元日の１日午後３時時点の人出は、全国の主要駅や繁華街計９５地点のうち９割を超え...
桜島の爆発、昨年２２１回 全て南岳、警戒レベル維持
鹿児島地方気象台は１日、２０２０年に桜島（鹿児島市）で観測された爆発的噴火が、１９年よりやや少ない２...
全国の感染者、３２４７人 新型コロナ、４８人死亡
国内で１日、新たに３２４７人の新型コロナウイルス感染者が確認された。死者は４８人だった。東京の感染者...
新型コロナウイルス 首都圏の感染者数と最新情報
首都圏１都７県（東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、静岡）を中心とした新型コロナウ...
吉川元農相に計１８００万 在任中５００万円を立件視野
吉川貴盛元農相（７０）が鶏卵生産大手「アキタフーズ」（広島県福山市）グループの元代表（８７）から現金...