【ロンドン共同】ノルウェーの首都オスロ近郊の住宅地で昨年１２月３０日に地滑りがあり、１日のロイター通信によると、少なくとも建物９棟が巻き込まれ、１人が死亡、９人が行方不明となった。負傷者も１０人いる。

周辺の住民ら約千人が避難。雪が積もった現場一帯ではノルウェー当局が捜索を続け、隣国スウェーデンからも救助隊が支援に駆け付けた。



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