ノルウェーの住宅地で地滑り　オスロ近郊、１人死亡９人不明

2021年1月2日 22時28分 （共同通信）
　ノルウェー・オスロ近郊の地滑り被災地＝１日（ノルウェー水資源エネルギー庁提供・ロイター＝共同）

　ノルウェー・オスロ近郊の地滑り被災地＝１日（ノルウェー水資源エネルギー庁提供・ロイター＝共同）

  • 　ノルウェー・オスロ近郊の地滑り被災地＝１日（ノルウェー水資源エネルギー庁提供・ロイター＝共同）
  • 　１日、ノルウェー・オスロ近郊の地滑り被災地で、生存者を捜索する救助隊（ＡＰ＝共同）
　【ロンドン共同】ノルウェーの首都オスロ近郊の住宅地で昨年１２月３０日に地滑りがあり、１日のロイター通信によると、少なくとも建物９棟が巻き込まれ、１人が死亡、９人が行方不明となった。負傷者も１０人いる。
　周辺の住民ら約千人が避難。雪が積もった現場一帯ではノルウェー当局が捜索を続け、隣国スウェーデンからも救助隊が支援に駆け付けた。

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