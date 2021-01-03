米軍岩国基地で５人感染　関係者計１００人に

2021年1月3日 12時49分 （共同通信）
　山口県岩国市の米軍岩国基地＝２０１６年３月（共同通信社ヘリから）

　山口県岩国市の米軍岩国基地＝２０１６年３月（共同通信社ヘリから）

  • 　山口県岩国市の米軍岩国基地＝２０１６年３月（共同通信社ヘリから）
　山口県岩国市の米軍岩国基地は３日、基地関係者５人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。基地内の感染確認は１００人となった。
　基地によると、既に陽性が確認された関係者の周辺を対象にした大規模な検査で判明した。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

社会の最新ニュース

記事一覧