テキサスの教会で銃撃、１人死亡　数人けが、容疑者１人を拘束

2021年1月4日 06時14分 （共同通信）
　銃撃のあったテキサス州の教会前に駐車された捜査車両＝３日、ウィノナ（タイラー・モーニング・テレグラフ提供・ＡＰ＝共同）

　銃撃のあったテキサス州の教会前に駐車された捜査車両＝３日、ウィノナ（タイラー・モーニング・テレグラフ提供・ＡＰ＝共同）

  • 　銃撃のあったテキサス州の教会前に駐車された捜査車両＝３日、ウィノナ（タイラー・モーニング・テレグラフ提供・ＡＰ＝共同）
　【ニューヨーク共同】米テキサス州東部ウィノナにある教会で３日朝、銃撃があり、１人が死亡、数人が負傷した。容疑者１人が拘束された。地元メディアが伝えた。
　死亡したのは教会の牧師で、教会内に忍び込んでいた容疑者に撃たれたという。窃盗目的で、テロなどの可能性はないとみられる。

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