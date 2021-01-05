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国内コロナ感染、最多更新 ４６００人超、死者４７人
国内で５日、新たに４６００人を超える新型コロナウイルス感染者が確認され、１日当たりの過去最多を更新し...
01月05日
新型コロナウイルス 首都圏の感染者数と最新情報
首都圏１都７県（東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、静岡）を中心とした新型コロナウ...
水虫薬服用の６割超に健康被害 小林化工、意識障害など２０７人
福井県あわら市の製薬会社「小林化工」が製造した爪水虫などの治療薬に睡眠導入剤成分が混入した問題で、同...
連合会長、飲食と非正規へ補償を 緊急宣言を前に政府へ要請
連合の神津里季生会長は５日の記者会見で、首都圏４都県に再発令される見通しとなった緊急事態宣言について...
＜新型コロナ＞東京都で過去２番目の1278人の感染確認 重症患者は111人で最多更新
東京都は５日、新型コロナウイルスの感染者が新たに１２７８人報告されたと発表した。昨年１２月３１日の１...
＜新型コロナ＞福島第二原発の40代女性社員が感染 東京電力発表
東京電力は5日、福島第二原発（福島県富岡町、楢葉町）に勤務する40代女性社員（事務部門）の新型コロナ...