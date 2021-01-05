共同通信記者が陽性　新型コロナ

2021年1月5日 17時12分 （共同通信）
　共同通信社は５日、本社社会部の３０代の女性記者が抗原検査で新型コロナウイルスの陽性と診断されたと明らかにした。
　記者は警視庁担当で、４日から５日にかけて同庁本部内の記者クラブで宿直勤務に従事。５日午前に喉の痛みなどの症状があったため、医療機関で検査を受けた。

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