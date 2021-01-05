バスケ、三河が川崎下し首位へ　Ｂリーグ１部

2021年1月5日 17時48分 （共同通信）
　バスケットボール男子のＢリーグ１部（Ｂ１）は５日、愛知県のウィングアリーナ刈谷で１試合が行われ、西地区の三河が東地区の川崎を９９―８６で下して１９勝８敗とし、西地区の首位に返り咲いた。川崎は１７勝１０敗で東地区の６位。

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