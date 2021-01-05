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経営回復策、試合数拡大で増収を コミッショナーが言及
プロ野球の斉藤惇コミッショナーは５日、新型コロナウイルス感染拡大による経営悪化からの回復策として「来...
01月05日
ソフトＢ石川柊太８千万円で更改 「らしさ確立させた」と笑顔
ソフトバンクの石川柊太投手が５日、ペイペイドームで契約更改交渉に臨み、３２００万円増の年俸８千万円プ...
横綱鶴竜、７日に出場判断へ 状態上向きも慎重な姿勢
腰痛などで３場所連続休場中の横綱鶴竜は５日、報道陣の電話取材に「あと２日、しっかり（状態を）見て判断...
体操、畠田姉妹が新年の抱負 「一つ一つの試合大切に」
体操女子で東京五輪代表を目指す畠田瞳、千愛姉妹が５日、オンライン会見に臨み、昨年１２月の全日本選手権...
決勝は京都成章―桐蔭学園 全国高校ラグビー第６日
ラグビーの全国高校大会第６日は５日、大阪府東大阪市の花園ラグビー場で準決勝が行われ、ともにシード校の...
中日の大野雄大が大文字山トレ ３年連続でタイトルを
昨季は沢村賞を初受賞し、２年連続の最優秀防御率に加えて初めて最多奪三振のタイトルを獲得した中日の大野...