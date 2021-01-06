井上泰治さん死去　映画監督

2021年1月6日 07時27分
　井上泰治さん（いのうえ・やすじ＝映画監督）２０年１２月２３日、肺がんのため死去、６６歳。福岡市出身。葬儀・告別式は近親者で行った。喪主は妻千鶴（ちづる）さん。
　「水戸黄門」「大岡越前」「江戸を斬る」など多くのテレビ時代劇シリーズや、映画「すもも」を手掛けた。時代劇の所作や演技を後進に伝える活動にも力を入れていた。

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