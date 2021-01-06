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01月06日
＜新型コロナ＞重症病床の確保体制を最高レベルへ 埼玉知事、医療機関に移行要請
大野元裕知事は五日に定例会見を開き、新型コロナウイルスの重症患者が急増していることを受け、重...
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01月05日
＜新型コロナ＞県、時短要請 １２日から全域に 政府が緊急事態宣言検討
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、政府が週内にも埼玉など首都圏の一都三県に緊急事態宣言を出す見通し...
コロナ収束願い初詣 三が日の人出、７割減 大宮・氷川神社
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