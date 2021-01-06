＜新型コロナ＞埼玉県で新たに394人感染　2日連続で過去最多を更新　

2021年1月6日 18時32分
埼玉県庁

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　埼玉県内では６日、新型コロナウイルスの新たな感染者３９４人と、死者４人が発表された。１日の新規感染者数としては過去最多を更新した。
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