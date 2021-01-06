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暴風雪で交通障害の恐れ 日本海側を中心に、外出控え訴え
東日本高速道路新潟支社と国土交通省北陸地方整備局（新潟市）は６日、日本海側を中心に７日から９日ごろに...
01月06日
高知城、２７カ所にひっかき傷 松山城でも同様の傷複数
高知県は６日、高知城（高知市）の天守などで硬い物でひっかいたような傷が２７カ所見つかったと発表した。...
国内のコロナ感染、初の５千人台 東京、最多更新１５９１人
国内で６日、報告された新型コロナ感染者が初めて５千人台に達し、最多を更新した。東京１５９１人、神奈川...
大阪、最多の５６０人感染 時短・休業要請に延長論も
大阪府は６日、５６０人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１日の感染確認としては昨年１１月２２...
オウムの観察処分、更新認める 公安審査委、教祖ら死刑執行後初
公安審査委員会は６日、オウム真理教に関し、団体規制法に基づく観察処分の更新を認めると決定した。観察処...
バレンタイン商戦、早くも熱気 巣ごもりでネット販売強化
２月１４日のバレンタインデーに向けた商戦が、早くも熱を帯び始めている。各社は新型コロナウイルス感染拡...