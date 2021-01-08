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大雪、交通障害に警戒を 北陸は短時間で積もる恐れ
強い冬型の気圧配置の影響で、北日本から西日本の日本海側や太平洋側の山地を中心に大雪となるとして、気象...
01月08日
聖徳太子像設置へ寄付募集 大阪・太子町民ら
聖徳太子（５７４～６２２年）が没して１４００年目の今年、太子の名前が町名の由来になっている大阪府太子...
時短要請は飲食店だけ？未明まで続いた会談の末、ドタバタ決着
緊急事態宣言に基づき営業時間の短縮を要請する業種を巡り、政府と東京、埼玉、千葉、神奈川の１都...
「社内審査で寄付通らず」と供述 贈賄容疑の日本光電社員
三重大病院への医療機器調達を巡る贈収賄事件で、贈賄容疑で逮捕された医療機器製造・販売会社「日本光電工...
北陸道で車９０台立ち往生 大雪影響、石川・富山県境
石川県警などによると、石川、富山県境付近の北陸自動車道で８日、大雪の影響により車約９０台が立ち往生し...
営業時短、８日から午後８時に 東京、全飲食店など対象
新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令された東京都では、８日から酒類の提供の有無を問...
01月07日