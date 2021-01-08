北海道苫小牧市の消防によると８日午前０時ごろ、同市真砂町の出光興産北海道製油所の装置から炎が見えると、従業員が１１９番した。同製油所によると男性従業員がやけどをして軽傷を負った。

現場では、放水による冷却作業を続けた。

同製油所は、ＪＲ苫小牧駅から南東へ約４キロの発電所や工場が点在する地域にある。



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