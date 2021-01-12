田村憲久厚労相
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吉川貴盛元農相（７０）が鶏卵生産大手「アキタフーズ」（広島県福山市）グループの元代表（８７）から現金...
01月12日
東京都心部で初雪 平年より９日遅く
気象庁は１２日、東京の都心部で初雪を観測したと発表した。平年より９日遅く、昨年より８日遅い。
コロナ接触隠しで初弁論、青森 警官側が賠償請求棄却主張
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コロナ禍で震災体験をどう伝承していくか 各地で来訪者減少、オンラインで「リモート語り部」も
東日本大震災から今年で１０年を迎えるが、今後の震災体験の伝承が心配されている。民間の語り部活動を支え...
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