厚労相、日中含め外出の自粛要請　「昼間騒いでよいわけない」

2021年1月12日 13時06分 （共同通信）
　田村憲久厚労相

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　田村憲久厚生労働相は１２日の記者会見で、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言を巡り「午後８時以降でなくても、不要不急の外出はなるべく避けてほしい」と述べ、日中を含めた自粛を求めた。
　田村氏は「昼間にお酒を飲んで騒いでもよいわけがない。午後８時以前でもマスクをせずに大きな声で話せば感染リスクは高まる」と強調した。

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