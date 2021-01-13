【午前】７時３６分、官邸。官邸の敷地内を散歩。８時３４分、米マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏と電話会談。新浪剛史サントリーホールディングス社長ら同席。９時１０分、自民党本部。３２分、同党役員会。５６分、官邸。１０時２分、閣議。８分、武田良太総務相。

【午後】０時２分、政府与党連絡会議。２時３０分、朝日新聞のインタビュー。３時３分、池田弘日本ニュービジネス協議会連合会会長ら。１７分、ラトビア国家承認１００周年記念式典に向けたビデオメッセージ収録。２３分、秋葉剛男外務事務次官。３５分、ミレフスキ駐日ポーランド大使の表敬。御法川信英自民党衆院議員同席。４時２分、東京、埼玉、千葉、神奈川の１都３県の知事と意見交換。西村康稔経済再生担当相ら同席。３７分、田村憲久厚生労働相、加藤勝信官房長官、西村経済再生担当相、藤井健志官房副長官補、和泉洋人首相補佐官、吉田学新型コロナウイルス感染症対策推進室長、厚労省の樽見英樹事務次官、福島靖正医務技監。５時８分、自民党の高木毅、高鳥修一両衆院議員らから大雪に関する要望書受け取り。１７分、田村厚労相、加藤官房長官、西村経済再生担当相、藤井官房副長官補、和泉首相補佐官、吉田新型コロナウイルス感染症対策推進室長、厚労省の樽見事務次官、福島医務技監。６時１３分、衆院第２議員会館。２８分、萩生田光一文部科学相。７時３１分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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