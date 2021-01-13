栃木県庁
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＜新型コロナ＞巨大フラッグで訴える 医療従事者への差別の無い社会へ 県内巡るシトラスリボン運動
新型コロナウイルスの感染者や医療従事者への差別、偏見の防止を訴えるシトラスリボン啓発運動の一...
01月13日
「栃木県も緊急事態宣言の対象地域に」福田知事が国に要請 西村氏は「専門家の意見聞いて判断」＜新型コロナ＞
栃木県の福田富一知事は１２日、西村康稔経済再生担当相と電話会談し、新型コロナウイルス特別措置法に基づ...
01月12日
東武鉄道 ＳＬ大樹の音、プレゼント
東武鉄道は「ＳＬ大樹」にまつわる音を収録したカセットテープ＝写真、同社提供＝をプレゼントする...
＜新型コロナ＞栃木県で２人死亡、106人感染
栃木県と宇都宮市は十一日、百六人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認者数は計...
＜新型コロナ＞成人式 中止、延期相次ぐ 新成人２万３４８人
栃木県教育委員会は、二〇二一年の県内の新成人の調査結果をまとめた。新成人は昨年に比べ四十九人少ない二...
01月11日
＜新型コロナ＞栃木県で新たに118人感染、１人死亡 宇都宮市の事業所などでクラスター
栃木県と宇都宮市は１０日、１１８人の新型コロナウイルス感染を確認し、患者１人が死亡したと発表した。県...