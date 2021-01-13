＜新型コロナ＞栃木県で新たに83人感染、４人死亡　足利市のグループホームでクラスター

2021年1月13日 07時59分
栃木県庁

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　栃木県と宇都宮市は同日、八十三人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計二千六百九十九人。また県は感染症患者四人の死亡を明らかにした。県内の死者は計十六人になった。
　また、足利市内のグループホームで十一日までに入所者と職員計六人の感染を確認、県はクラスター（感染者集団）と判断した。

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