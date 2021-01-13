新型コロナ感染者、入院拒否で100万円以下の罰金　政府、法改正で想定

2021年1月13日 16時15分
菅義偉首相

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　政府は１３日、新型コロナウイルス対応を話し合う与野党との連絡協議会で、感染症法改正により、入院拒否の感染者に対して１年以下の懲役または１００万円以下の罰金を想定していると説明した。
（共同）
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