菅義偉首相
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自民党外交部会で１３日、菅義偉首相が米国のトランプ大統領の支持者による連邦議会議事堂襲撃に対し明確な...
01月13日
今夏五輪開催へ準備続行 官房長官
加藤勝信官房長官は１３日の記者会見で、東京五輪・パラリンピックの今夏開催へ準備を続ける考えを強調した...
緊急事態宣言の全国拡大に否定的 西村氏、私権制約は最小限
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安倍氏、再質問状にも具体的回答せず 野党「ゼロ回答以下だ」と反発 桜を見る会夕食会問題
安倍晋三前首相の政治団体が主催した「桜を見る会」前日の夕食会を巡り、立憲民主党などの野党は１...
菅首相の一日 １月１２日（火）
【午前】７時３６分、官邸。官邸の敷地内を散歩。８時３４分、米マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏と電...
「罰則ありき」のコロナ対策強化 野党「理解に苦しむ」 政府、改正案概要を与党に提示
政府は１２日、新型コロナウイルス対策の強化に向けた関連法改正案の概要を自民、公明両党に提示した。入院...