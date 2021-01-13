首相、「福岡」を「静岡」とミス　緊急事態宣言対象で

2021年1月13日 18時54分 （共同通信）
　新型コロナウイルス感染症対策本部で、７府県に緊急事態を宣言する菅首相（右から２人目）＝１３日午後６時３０分、首相官邸

　新型コロナウイルス感染症対策本部で、７府県に緊急事態を宣言する菅首相（右から２人目）＝１３日午後６時３０分、首相官邸

  • 　新型コロナウイルス感染症対策本部で、７府県に緊急事態を宣言する菅首相（右から２人目）＝１３日午後６時３０分、首相官邸
　菅義偉首相は１３日の新型コロナウイルス感染症対策本部会合で、緊急事態宣言の対象地域について「福岡」と言うべきところを「静岡」と言い間違えた。会合では発言を訂正しなかった。

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