新型コロナウイルス感染症対策本部で、７府県に緊急事態を宣言する菅首相（右から２人目）＝１３日午後６時３０分、首相官邸
関連キーワード
PR情報
緊急事態宣言、７府県追加 関西、東海、福岡、栃木
菅義偉首相は１３日、新型コロナウイルス感染症対策本部を官邸で開き、新型コロナ特別措置法に基づく緊急事...
01月13日
緊急事態宣言 大阪、愛知、栃木など７府県追加 菅首相
外出自粛、「時間制限ない」 厚労相、発信不十分と「反省」
田村憲久厚生労働相は１３日、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言で求めている不要不急の外出自...
自民、吉川元農相の離党了承 鶏卵業者から現金受領疑惑
自民党は１３日、持ち回りの党紀委員会を開催し、鶏卵生産業者元代表からの現金受領疑惑を抱える吉川貴盛元...
熊本県が独自の緊急宣言へ 全飲食店に時短要請
熊本県は１３日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、県独自の緊急事態宣言を出すと発表した。期間は１４...
ビジネス往来停止へ 外国人の入国を全面的に制限 政府
政府は１３日、中国、韓国など１１カ国・地域との間で例外的に認めているビジネス関係者の往来を一時停止す...