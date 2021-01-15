共同通信記者が陽性　新型コロナ

2021年1月15日 20時33分 （共同通信）
　共同通信社は１５日、本社運動部の記者がＰＣＲ検査で新型コロナウイルスの陽性と診断されたと明らかにした。
　記者は１４日朝に微熱があったため医療機関を受診。検査を受け、１５日に陽性と確認された。今年に入ってからはスポーツ選手など外部との対面取材をしていない。

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