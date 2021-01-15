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支持率ダウン続く菅政権、風刺マンガが Twitterで話題「＃100日で収束する新型コロナウイルス」
新型コロナウイルスの感染拡大に歯止めがかからない中、菅義偉首相ら政治家の言動に鋭く切り込んだ風刺漫画...
01月15日
＜新型コロナ＞東京・町田の「飛鳥病院」で103人が集団感染
東京都町田市の「飛鳥病院」は15日、入院患者や職員の計103人の新型コロナウイルス感染が確認されたと...
大阪の保健師「現場はもう限界」 人員増求め６万筆の署名提出
新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言が再発令された大阪府の保健師らが１５日、保健所の人員...
「いつ崩れるか、恐怖の毎日」３カ所目の空洞に住民抗議 調布陥没
東京外郭環状道路（外環道）の地下トンネル工事ルート上にある東京都調布市東つつじケ丘の地中で、...
国内の新規感染、７０２９人 ６１人死亡、新型コロナ
国内で１５日、新たに７０２９人の新型コロナウイルスの感染者が確認された。茨城、千葉、福井、香川で最多...
警察庁幹部がコロナ感染 次期埼玉県警本部長
警察庁は１５日、埼玉県警本部長に着任予定だった前国際警察センター所長の原和也氏（５３）の新型コロナウ...