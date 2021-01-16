＜新型コロナ＞埼玉県で582人が感染　過去最多を更新

2021年1月16日 18時50分
　埼玉県内で１６日、新型コロナウイルスの新たな感染者５８２人と死者６人が発表された。１日の新規感染者数として最多を更新した。
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