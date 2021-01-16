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秩父の新鮮イチゴを西武鉄道の特急「Ｌａｖｉｅｗ」で都心へ 西武が実証実験
西武鉄道の特急「Ｌａｖｉｅｗ（ラビュー）」を使って秩父地域の採れたてのイチゴを輸送し、都心の...
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01月15日
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新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言を受け、埼玉県内全ての飲食店は二月七日まで、営業時間を午...
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＜新型コロナ＞埼玉県では新たに455人感染、1人が死亡 同じ部活の高校生ら９人
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01月14日