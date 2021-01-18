群馬県庁

群馬県と前橋、高崎市は十七日、新型コロナウイルスに新たに計五十四人が感染していると確認したと発表した。県三十七人、前橋五人、高崎十二人。県内の感染確認者は計三千二百九十人。

県発表の感染確認者は小学生や会社員ら男女。保健所別では館林二十二人、太田八人など。前橋市は会社員ら二十〜五十代の男女。

高崎市は未就学児や二十〜七十代の男女。

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