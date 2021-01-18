群馬県庁
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＜新型コロナ＞光触媒加工の銅繊維シート 「ウイルスの不活化作用」 群馬大発のベンチャー企業開発
群馬大発のベンチャー企業「グッドアイ」（桐生市）は、光触媒加工を施した同社開発の銅繊維シート...
01月18日
＜新型コロナ＞群馬県で新たに90人感染確認 2人死亡
群馬県と前橋、高崎市は十六日、新型コロナウイルスの感染者を新たに九十人確認したと発表した。内訳は県六...
01月17日
＜新型コロナ＞感染２２件を労災認定 医療、福祉系「経路不明でも請求を」
群馬労働局は業務中に新型コロナウイルスに感染したとして労働災害と認定された事例が八日現在で二十二件あ...
＜新型コロナ＞群馬県で新たに80人の感染確認 前橋の80代男性死亡
群馬県と前橋、高崎市は十五日、新型コロナウイルスに新たに計八十人が感染していると確認したと発表した。...
01月16日
鉄道文化むらＳＬ「あぷとくん」廃車防げ １８日からネットで寄付募る
鉄道テーマパーク「碓氷峠鉄道文化むら」（安中市松井田町）は園内を走る蒸気機関車（ＳＬ）「ＳＬ...
01月15日
＜新型コロナ＞群馬県で未就園児含む60人の感染確認 伊勢崎市の高齢者施設でクラスター
群馬県と前橋、高崎市は十四日、新型コロナウイルスに新たに計六十人が感染していると確認したと発表した。...