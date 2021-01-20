【午前】７時５０分、官邸。官邸の敷地内を散歩。１０時２分、閣議。１５分、梶山弘志経済産業相、経産省の安藤久佳事務次官、荒井勝喜総括審議官、資源エネルギー庁の保坂伸長官、飯田祐二次長。３６分、梶山経産相、経産省の安藤事務次官、荒井総括審議官。

【午後】０時３５分、自民党の二階俊博幹事長、林幹雄幹事長代理、森山裕国対委員長。２時３０分、下村博文同党政調会長ら。４８分、同党秋田県連の金田勝年会長ら。３時、北村滋国家安全保障局長、外務省の秋葉剛男事務次官、鈴木浩外務審議官。９分、外務省の船越健裕アジア大洋州局長、岡野正敬国際法局長加わる。１０分、北村国家安全保障局長、外務省の秋葉事務次官、船越アジア大洋州局長、岡野国際法局長。４時５分、北村国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。１１分、滝沢内閣情報官。１６分、北村国家安全保障局長、外務省の秋葉事務次官、市川恵一北米局長、防衛省の島田和久事務次官、鈴木敦夫地方協力局長。３０分、和泉洋人首相補佐官、吉田学新型コロナウイルス感染症対策推進室長、厚生労働省の樽見英樹事務次官、福島靖正医務技監。５９分、栃木、岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡の７府県知事とテレビ会議方式で意見交換。西村康稔経済再生担当相ら同席。５時３５分、小泉進次郎環境相、河野太郎行政改革担当相、藤井比早之内閣府副大臣、山本博司厚労副大臣、藤井健志官房副長官補、山田真貴子内閣広報官、和泉首相補佐官、厚労省の正林督章健康局長、鎌田光明医薬・生活衛生局長、荒井経産省総括審議官。７時４３分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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