公認会計士が１０歳長男暴行疑い　兵庫県警が逮捕

2021年1月20日 11時43分 （共同通信）
　兵庫県警宝塚署は２０日、自宅で小学生の長男（１０）を足で踏みつけるなどしたとして、暴行容疑で同県宝塚市、公認会計士黒田貴士容疑者（３６）を逮捕した。
　逮捕容疑は１９日午後１０時半ごろ、長男の腰を足で踏みつけるなどした疑い。

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