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少年逆送、遺族「罪考えさせて」 福岡の女性殺害事件
福岡市中央区の商業施設で昨年８月、女性客＝当時（２１）＝が殺害された事件で、殺人などの疑いで送致され...
01月20日
青森の住宅火災で３人死亡 住人の８０代夫婦と次男か
１９日午後１０時５０分ごろ、青森県平内町、畑井秋則さん（８８）方から出火し、隣接する家や小屋に燃え移...
「核危機は全ての人の問題」、核廃絶を訴える「ヒバクシャ国際署名リーダー」林田さん
核兵器の保有や使用を全面的に禁じる核兵器禁止条約が二十二日に発効する。五十一の国・地域が批准...
新型コロナウイルス 首都圏の感染者数と最新情報
首都圏１都７県（東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、静岡）を中心とした新型コロナウ...
国内感染、４週間で２７万人超に 米グーグルのＡＩが大幅増を予測
【ニューヨーク共同】日本で新型コロナウイルスの感染者が大幅に増えることを米グーグルの人工知能（ＡＩ）...
逮捕の男、事件後マスクで外出か 健康理由に機内で着用拒否
ピーチ・アビエーション機内でマスク着用を拒否して運航を妨げたなどとして、威力業務妨害などの疑いで逮捕...